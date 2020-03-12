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Судьи снова бездоказательно оставили Риффмастера под стражей

18:20
Антоненко пробудет под стражей как минимум до 4 апреля - фото 1
Антоненко пробудет под стражей как минимум до 4 апреля

В среду, 12 марта, Киевский апелляционный суд рассматривал ходатайство адвокатов обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. И хотя никаких реальных аргументов для содержания ветерана ООС под стражей по-прежнему не существует, служители Фемиды их и не требовали.

Сегодня во время заседания суда защитники Андрея Антоненко настаивали на том, что беспричинно обвиненного в серьезном преступлении нужно срочно выпустить из СИЗО.

Результаты экспертиз по делу Риффмастера-Антоненко сфабрикованы (ФОТО)

Тем не менее, ни указания на огромные дыры и несоответствия в материалах уголовного дела, ни четко показанная юристами идентичность вердиктов всех судов, что свидетельствует о том, что судьи просто копируют мотивационные части решений с момента первого избрания для Риффмастера меры пресечения, не изменили ситуацию.

Не спас Антоненко от нахождения под стражей еще как минимум почти месяц и нардеп от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь, который собирался взять подозреваемого на поруки.

В итоге судьи просто решили оставить вердикт своих коллег в прежнем виде и без каких-либо на то оснований удерживать музыканта в неволе.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.

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Павел Шеремет Убийство Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster) суд прокуратура уголовное дело Новости
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