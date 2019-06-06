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Судьи разрешили антикоррупционерам не вносить е-декларации

19:00
Антикоррупционных активистов освободили от обязательного декларирования доходов - фото 1
Антикоррупционных активистов освободили от обязательного декларирования доходов

Обладающие немалыми состояниями антикоррупционные активисты были крайне недовольны решением Верховной Рады обязать их подавать декларации о доходах. И хотя, по логике вещей, они могли бы преподать пример чиновникам, представители многочисленных ОО пошли в Конституционный суд.

А в четверг, 6 июня, служители Фемиды КСУ решили признать неконституционными нормы закона "О предупреждении коррупции", которые обязывают общественников вносить е-декларации на сайт НАПК.

72 нардепа наподавали е-деклараций "забыв" 8,5 миллиарда

Большинство судей во время заседания Палаты проголосовали за отмену нормы, которую установили нардепы 23 марта 2017-го. Тогда Рада внесла изменения в статью 3 закона "О предупреждении коррупции", дополнив ее в том числе и пунктом об обязательной подаче деклараций представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

Непонятно почему в ЕС поправки раскритиковали. Против них сразу же выступили и многие активисты. Тем не менее, декларации им подавать пришлось, после чего оказалось, что некоторые из них попереписывали немало имущества на своих родственников.

В КСУ иск о неконституционности норм закона подала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Параллелно с ней к судьям обратились также и 65 нардепов, среди которых многие считают себя антикоррупционерами.

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Конституционный суд НАБУ Е-декларирование Новости Украина
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