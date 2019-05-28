72 нардепа наподавали е-деклараций "забыв" 8,5 миллиарда

В НАПК рассказали о том, сколько денег натырили депутаты, которым за это ничего не будет

В Национальном агентстве по вопросам предупреждения коррупции отчитались о проведенных проверках отчетов о доходах парламентариев восьмого созыва. Цифры, которые озвучили члены НАПК, поражают и возмущают.

Во вторник, 28 мая, в нацагентстве заявили о том, что закончили полную проверку 110 поданных 72 нардепами деклараций.

С учетом того, что досконально чиновники изучали доходы даже не трети народных избранников, даже вообразить сложно, сколько денег натырили парламентарии Рады в совокупности.

А 72 человека, по которым вели работу в НАПК, указали недостоверных сведений без малого на 8,5 миллиарда.

Свои выводы антикоррупционеры передали в НАБУ. И только 23 правонарушения из 77 найденных тянут на уголовки. Но их, без сомнения, замнут, ведь власть имущим наша правоохранительная система прощает даже убийства, а сейчас речь идет всего лишь о декларировании недостоверной информации на суммы, которые тянут на особо крупный размер, а также о незаконном обогащении - отмененной Конституционным судом статье.

Как утверждают в НАПК, 10 выводов о нарушении закона приобщены детективами бюро к уже существующим уголовным делам. Они касаются Сергея Дунаева, Дениса Дзензерского, Вадима Рабиновича, Дмитрия Святаша, Вадима Новинского и Сергея Мельничука.

Досудебное расследование после проверки членами НАПК начали в отношении Людмилы Денисовой и Дениса Омельяновича.

Еще против четверых народных избранников составили админпротоколы. Их, в лучшем случае, оштрафуют.

А в 49 декларациях нашли несоответствия на суммы, которые не превышают 100 прожиточных миниумов (180 тысяч гривен), за что вообще никакой ответственности не предусмотрено. То есть, если депутата не поймают на взятке с поличным, а он задекларирует 179 тысяч 999 гривен нелегального дохода или же забудет о таких средствах, ему такое обогащение простят.

Напомним, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Законность этого решения весьма гибридна, поскольку руководствовался верховный главнокомандующий длительным отсутствием в парламенте коалиции. И хотя таковой по факту действительно не было, юридически ее роспуск произошел только перед инаугурацией, когда об этом объявил Андрей Парубий. Так что Конституционный суд, если будет исходить из норм закона, должен стать на сторону нардепов, которые и решили обжаловать решение главы государства. Правда, никаких гарантий, что служители Фемиды будут трактовать нормы закона именно так, как в нем прописано, нет.