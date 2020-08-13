Судьи отказали в восстановлении провалившему переаттестацию зашкваренному прокурору Кулику

Кулика "обидели" в очередном суде

Бывший военный прокурор АТО и сотрудник ГПУ Константин Кулик провалил переаттестацию и был с позором изгнан с работы еще в 2019-м году. С тех пор он пытается восстановиться в органах и продолжить жить на широкую ногу, как ему удавалось во время службы.

Как заявили в четверг, 13 августа, в комментарии "Укринформу" в Шестом апелляционном административном суде Киева, очередная жалоба скандального экс-прокурора о возвращении ему удостоверения была провальной. Как и все предыдущие.

После того, как Кулик подал апелляцию на постановление ОАСК, служители Фемиды решили оставить решение без изменений.

- Бывший сотрудник Генпрокуратуры Украины Константин Кулик был уволен в конце 2019 года после того, как не прошел переаттестацию. Он требовал признать решение об увольнении незаконным, но судьи отказали ему в этом. Шестой апелляционный суд вынес тот же вердикт, - отметила пресс-секретарь ведомства Ольга Шкиль.

К слову, по некоторым данным, в конце ноября прошлого года Кулика должны были зачислить на работу в СБУ, но опытый "профессионал" своего дела с треском пролетел, а все его надежды на руководство спецслужбы оказались ложными. Именно после этого изгнанный из ГПУ прокурор пошел в Окружной админсуд Киева с претензиями к аттестации и взыскании с ГПУ средней заработной платы за время вынужденного прогула. Примечательно, что восстановиться в должности ему не дали, но при этом обязали Генпрокуратуру выплатить 1,15 миллиона гривен.

Судя по всему, тогда Кулик еще не знал, что можно обойтись без судов, а после увольнения Рябошапки глава ведомства Ирина Венедиктова будет пригревать в ОГП проваливших переаттестацию и зашкваренных деятелей, а также соратников регионалов и прочих явно недоброчестных пресонажей.