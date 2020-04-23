Судьи и полицейские реабилитировали инфотеррориста Шария

Шарию открыли доступ к возвращению в Украину

Пособник российских оккупантов и пропагандист Анатолий Шарий почти восемь лет скрывался за границей от ответственности за совершенное в Украине преступление. Теперь же, благодаря усилиям мусоров и судей, ватный коллаборант может без проблем вернуться.

В четверг, 23 апреля, в Национальной полиции Украины объявили о том, что блогер-террорист Шарий был снят с розыска.

Правда, при этом копы прикрылись тем, что сделали это они на основании решения суда, которое, судя по всему, никто из следователей вообще не пытался оспорить.

"Решение о снятии с розыска Анатолия Шария принял суд. Постановление Соломенского райсуда Киева о прекращении розыска Анатолия Шария поступило в Соломенское управление полиции, - отметили в пресс-службе копов. - На основании этого судебного решения сотрудники полиции пресекли розыск Шария, а информацию о разыскиваемом сняли с сайта МВД".

Розыск пропагандиста вели с февраля 2012-го. Его подозревали в заведомо ложном сообщении о совершении преступления. Это выяснили следователи после того, как оказалось, что в 2011-м Шарий сам же обстрелял свою машину, чтобы инсценировать покушение ради хайпа. Впрочем, на этом правонарушения уголовника не закончились. В том же году он стрелял из пистолета в "Макдональдсе" на Печерской.

Но присесть ватнику не пришлось. Сначала он сбежал в Россию, а затем - в Нидерланды, где сумел получить статус беженца. Именно поэтому достать его вплоть до 2019-го года правоохранители не могли. А вот теперь нарушитель закона и откровенный антиукраинский деятель может беспрепятственно прибыть в нашу страну.