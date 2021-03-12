Судді Конституційного суду державним коштом працевлаштували друзів та родичів

КСУ - розсадник корупції / Схеми

Конституційні судді мали б стати взірцями для решти суддів України – та чи можна їх такими вважати, поглянувши на зворотню сторону роботи КСУ?

Вони працюють в ключовій інституції правової системи України, визначають відповідність Конституції законів, що регулюють життя десятків мільйонів мешканців України, а всі їхні рішення – незворотні.

Вони мали б мати високі моральні якості та визнаний рівень компетентності – це навіть прописано в законі, що регулює їхню діяльність. Та чи дійсно нинішні судді КСУ відповідають таким високим вимогам?

Ті, хто досі ніяк не зреагував на звинувачення на адресу їхнього голови Олександра Тупицького у причетності до суддівського шахрайства: і після нашого розслідування, і навіть після оголошення йому підозри й відсторонення від посади судді президентом.

Ті, хто обійнявши посаду в ключовій правовій інституції держави, одразу ж прилаштував туди своїх доньок чи дружин помічниками й радниками до своїх колег. При чому – за державний кошт.

Ті, хто самі ж і піддавали сумніву власну неупередженість через можливий конфлікт інтересів перед тим самим доленосним голосуванням за скасування частини антикорупційної реформи – але потім колективно закрили на це очі й проголосували.

Конституційні судді мали б стати взірцями для решти суддів України – та чи можна їх такими вважати, поглянувши на зворотню сторону роботи КСУ?

Про залаштунки роботи Конституційного суду України – в розслідуванні Сергія Андрушка: