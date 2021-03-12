Володимир Зеленський Виктор Медведчук Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Судді Конституційного суду державним коштом працевлаштували друзів та родичів

16:12
КСУ - розсадник корупції - фото 1
КСУ - розсадник корупції / Схеми

Конституційні судді мали б стати взірцями для решти суддів України – та чи можна їх такими вважати, поглянувши на зворотню сторону роботи КСУ?

Вони працюють в ключовій інституції правової системи України, визначають відповідність Конституції законів, що регулюють життя десятків мільйонів мешканців України, а всі їхні рішення – незворотні.

Вони мали б мати високі моральні якості та визнаний рівень компетентності – це навіть прописано в законі, що регулює їхню діяльність. Та чи дійсно нинішні судді КСУ відповідають таким високим вимогам?

Ті, хто досі ніяк не зреагував на звинувачення на адресу їхнього голови Олександра Тупицького у причетності до суддівського шахрайства: і після нашого розслідування, і навіть після оголошення йому підозри й відсторонення від посади судді президентом.

Ті, хто обійнявши посаду в ключовій правовій інституції держави, одразу ж прилаштував туди своїх доньок чи дружин помічниками й радниками до своїх колег. При чому – за державний кошт.

Ті, хто самі ж і піддавали сумніву власну неупередженість через можливий конфлікт інтересів перед тим самим доленосним голосуванням за скасування частини антикорупційної реформи – але потім колективно закрили на це очі й проголосували.

Конституційні судді мали б стати взірцями для решти суддів України – та чи можна їх такими вважати, поглянувши на зворотню сторону роботи КСУ?

Про залаштунки роботи Конституційного суду України – в розслідуванні Сергія Андрушка:

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Конституционный суд Слідство.Інфо Коррупция Александр Тупицкий Новини Украина
Другое на тему
У вакцини AstraZeneca виявили небезпечні побічні ефекти - фото 1
У Європі налякані побічними діями вакцини AstraZeneca
08:17
Україна повертає своє - фото 1
Україна вирішила націоналізувати "Мотор Січ"
Вчера, 18:06
Штрафуй мене повністю (с) - фото 1
Компанії Ахметова покарали мільйонними штрафами та звинуватили у саботажі
Вчера, 09:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
І мене в сім'ї великій - фото 1
Трагічний символ. Роздуми до дня народження Тараса Шевченка
09 марта, 11:50
Киев, март 1953 - фото 1
Уроки некромантии. Кто и зачем пытается оживить дух Иосифа Сталина
05 марта, 19:45
Назначенный оппозиционер: Почему Киеву не нужен памятник Немцову - фото 1
Назначенный оппозиционер: Почему Киеву не нужен памятник Немцову
27 февраля, 19:15