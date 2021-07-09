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Суд залишив Медведчука страждати вдома

09:09
Підсудний Медведчук - фото 1
Підсудний Медведчук / УНІАН

Суд 9 липня прийняв рішення і залишив народного депутата Віктора Медведчука під цілодобовим домашнім арештом.

Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк.

"Клопотання прокурора… задовольнити. Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту", - зачитав він фрагмент з тексту ухвали.

Запобіжний захід діятиме до 7 вересня.

Медведчук та його захист після засідання наголосили на нібито порушеннях під час ухвалення суддею Вовком рішення.

"Однозначно, ми будемо оскаржувати до київського апеляційного суду", - зазначив Медведчук.

Медведчуку та його міньйону Тарасу Козаку, який переховується від правосуддя, оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь».

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни. З 13 травня він перебуває під домашнім арештом, а Козак - в бігах.

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Виктор Медведчук Тарас Козак Сергей Вовк суд государственная измена Новини Украина
УНІАН
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