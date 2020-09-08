Суд вынес вердикт Михаилу Ефремову

Суд вынес вердикт Михаилу Ефремову

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил российского актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на росСМИ.

"Суд считает, что исправление Ефремова возможно только в изоляции от общества", - заявила судья Елена Абрамова.

Актер встретил приговор стоя с опущенной головой. Его супруга также внешне не отреагировала на решение Фемиды. Во время оглашения вердикта в зале не было никаких воплей или криков.

Михаил Ефремов был взят под стражу прямо в здании суда. Потерпевшая сторона осталась довольна вердиктом и не станет подавать апелляцию.

Что было ранее?

8 июня Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. В результате аварии погиб водитель фуры Сергей Захаров. После проведения экспертизы было установлено, что на момент ДТП актер пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Первоначально Ефремов признал свою вину и согласился выплатить денежные компенсации семье погибшего, однако позже он взял свои слова назад, сославшись на беспамятство.

Еще дальше зашла сторона защиты виновника ДТП, попытавшаяся доказать, что на момент аварии за рулем автомобиля Ефремова находился другой человек.

3 сентября подозреваемый повторно признал свою вину.