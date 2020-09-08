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Суд признал вину Ефремова в пьяном ДТП - ФОТО

11:40
Суд признал вину Ефремова в пьяном ДТП - ФОТО - фото 1

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал вину актера Михаила Ефремова в совершении ДТП, повлекшего гибель человека.

Суд вынес вердикт Михаилу Ефремов

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на росСМИ.

"Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека", - заявила судья Елена Абрамова.

Суд признал вину Ефремова в пьяном ДТП - ФОТО - фото 205117

Михаил Ефремов слушает приговор суда

Вердикт актеру будет объявлен позже.

Суд признал вину Ефремова в пьяном ДТП - ФОТО - фото 205116

Сторона обвинения настаивает на наказании в виде 11 лет колонии общего режима.

Суд признал вину Ефремова в пьяном ДТП - ФОТО - фото 205118

Что было ранее?

8 июня Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. В результате аварии погиб водитель фуры Сергей Захаров. После проведения экспертизы было установлено, что на момент ДТП актер пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Первоначально Ефремов признал свою вину и согласился выплатить денежные компенсации семье погибшего, однако позже он взял свои слова назад, сославшись на беспамятство.

Еще дальше зашла сторона защиты виновника ДТП, попытавшаяся доказать, что на момент аварии за рулем автомобиля Ефремова находился другой человек.

3 сентября подозреваемый повторно признал свою вину.

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Новости Россия суд ДТП Михаил Ефремов
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