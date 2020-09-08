Суд признал вину Ефремова в пьяном ДТП - ФОТО

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал вину актера Михаила Ефремова в совершении ДТП, повлекшего гибель человека.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на росСМИ.

"Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека", - заявила судья Елена Абрамова.

Михаил Ефремов слушает приговор суда

Вердикт актеру будет объявлен позже.

Сторона обвинения настаивает на наказании в виде 11 лет колонии общего режима.

Что было ранее?

8 июня Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. В результате аварии погиб водитель фуры Сергей Захаров. После проведения экспертизы было установлено, что на момент ДТП актер пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Первоначально Ефремов признал свою вину и согласился выплатить денежные компенсации семье погибшего, однако позже он взял свои слова назад, сославшись на беспамятство.

Еще дальше зашла сторона защиты виновника ДТП, попытавшаяся доказать, что на момент аварии за рулем автомобиля Ефремова находился другой человек.

3 сентября подозреваемый повторно признал свою вину.