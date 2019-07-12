Суд вернул замгенпрокурору времен Яныка статус кандидата в нардепы
Решение Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации зашкваренному бывшему правоохранителю Ренату Кузьмину оспорил его адвокат Артем Захаров. Ему удалось убедить судей в том, что закон - для лохов, а с решением ЦИК можно сходить в уборную.
Сбежавший из Украины в Россию регионал из "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Ренат Кузьмин снова стал кандидатом в депутаты.
И хотя правозащитник Артем Захаров на своей странице в Facebook представил вынесенное судом решение как "восстановление справедливости", на самом деле никаких законных оснований для участия Кузьмина в предвыборной гонке вообще нет.
Шестой апеляционный административный суд, решил, что деятель времен Януковича жил в Украине пять лет, хотя это совсем уж не так, а доказательств несоответствию Кузьмина законодательству в плане участия в выборах было очень много.
Сам Кузьмин значится 35-м номером в списке партии Медведчука-Рабиновича, то есть занимает вполне проходное место.
Отменили ему регистрацию в ЦИК 6 июля, но желания легализоваться и стать нардепом у обслуживающего регионалов деятеля, судя по всему, хоть отбавляй.