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Суд вернул замгенпрокурору времен Яныка статус кандидата в нардепы

13:00
Ренат Кузьмин может стать нардепом - фото 1
Ренат Кузьмин может стать нардепом

Решение Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации зашкваренному бывшему правоохранителю Ренату Кузьмину оспорил его адвокат Артем Захаров. Ему удалось убедить судей в том, что закон - для лохов, а с решением ЦИК можно сходить в уборную.

Сбежавший из Украины в Россию регионал из "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Ренат Кузьмин снова стал кандидатом в депутаты.

ЦИК выперла кандидата от Слуги народа. Он служил Израилю

И хотя правозащитник Артем Захаров на своей странице в Facebook представил вынесенное судом решение как "восстановление справедливости", на самом деле никаких законных оснований для участия Кузьмина в предвыборной гонке вообще нет.

Шестой апеляционный административный суд, решил, что деятель времен Януковича жил в Украине пять лет, хотя это совсем уж не так, а доказательств несоответствию Кузьмина законодательству в плане участия в выборах было очень много.

Сам Кузьмин значится 35-м номером в списке партии Медведчука-Рабиновича, то есть занимает вполне проходное место.

Отменили ему регистрацию в ЦИК 6 июля, но желания легализоваться и стать нардепом у обслуживающего регионалов деятеля, судя по всему, хоть отбавляй.

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