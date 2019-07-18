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Суд в третий раз поменял реальность и разрешил Онищенко баллотироваться в Раду

Вчера, 20:20
Онищенко-спортсмен - фото 1
Онищенко-спортсмен

Украинские судьи в ходе нынешней предвыборной кампании показали удивительные навыки делать невозможное "реальностью", а затем - не соглашаться с собственными выдумками и вновь переписывать прошлое.

Очень показательным в этом плане вышло дело нардепа-беглеца Александра Онищенко.

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Он скрывается от правоохранителей за границей, но при этом в судах постоянно принимают решения, согласно которым политик "не жил в Украине из-за обучения верховой езде", а не из-за бегства от ответственности за масштабные преступления.

Коллегия Шестого апелляционный административный админсуда Киева за подписью служителей Фемиды Кузьменко, Шурко и Василенко, признала, что Онищенко может участвовать в выборах в Раду "в связи с вновь открывшимися обстоятельствами".

"Согласно письму ООО "Конюшня Бутенко О", последняя направила Онищенко за границу на учебу в Школу верховой езды "Средиземный конный тур Олива Нова". Согласно справке от 5 июля 2019 года, Онищенко Александр Романович в период с 1 июня 2016 по настоящее время проходил и проходит обучение", - сказано в постановлении суда.

Суд в третий раз поменял реальность и разрешил Онищенко баллотироваться в Раду - фото 184499

Как теперь быть Центризбрикому, вообще непонятно, ведь допилить фамилию зашкваренного парламентария в бюллетени в принципе невозможно.

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суд Александр Онищенко Выборы в Раду 2019 Новости
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