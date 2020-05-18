Суд в Нидерландах арестовал главную русскую скрепу

Русская водка уже не совсем русская / Sputnikoff via Пикабу

Европейское правосудия нанесло очередной удар по русской государственности. На этот раз удар был нанесен, не "в спину", а "по печени".

Суд в Нидерландах наложил арест на бренды водки «Столичная» и «Московская», принадлежащие России, а именно - государственному предприятию «Союзплодоимпорт», который отвечает за производство водки в государстве-террористе.

Арест, действующий на территории Нидерландов, Бельгии и Люксембурга, был наложен по иску бывших акционеров ЮКОСа, добивающихся от России выплаты 50 миллиардов долларов, а также процентов по этой сумме.

Теперь эти бренды, а на самом деле - СКРЕПЫ - могут быть проданы на открытом аукционе, а прибыль от продажи пойдет в счет погашения компенсации.

Напомним, Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 57 миллиардов долларов (50 миллиардов плюс проценты) на основании решения третейского суда в Гааге от далекого 2014 года, который счел, что Россия незаконно национализировала компанию.

В феврале 2020 года это решение подтвердил апелляционный суд, Россия опротестовала его в Верховном суде Нидерландов, однако была бита в мае 2020.

Россия вернула себе права на бренды Stolichnaya и Moskovskaya на территории Бенилюкса в январе 2020 года. До этого они принадлежали компании SPI Group бизнесмена Юрия Шефлера. Судебные тяжбы между Россией и SPI ведутся и в других странах: так, в Австрии суд встал на сторону РФ, в Греции — на сторону SPI. В США разбирательство продолжается.

По факту, водки Stolichnaya и Moskovskaya - это единственное, что иностранцам интересно из производящегося в России. Таким образом, суд в Нидерландах нанес по РФ очень болезненный удар.

Также отметим, что в Нидерландах и Европе в целом рассматриваются другие иски к России - в том числе от имени Украины. Наша страна ищет управу в международных судах по вопросам финансирования терроризма, а также оккупации своих территорий и прочего. Кроме того, сейчас проходит суд по делу о гибели рейса МН17, который сбили по приказу русских.