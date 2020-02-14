Суд снова оставил под домашним арестом Яну Дугарь

Яну Дугарь оставили под ночным домашним арестом

В пятницу, 14 февраля, прокуроры снова не сумели предоставить никаких доказательств ни вины военнослужащей в причастности к убийству Павла Шеремета, ни того, что она может как-то пытаться влиять на следствие, если будет находиться на свободе.

Как и в ходе предыдущих заседаний в различных судебных инстанциях, адвокаты военной медсестры демонстрировали служителям Фемиды факты непричастности обвиняемой к делу, а также настаивали на ее немедленном освобождении.

В пользу Яны Дугарь говорили и свидетели, которые подтверждали алиби подозреваемой, и готовые взять ее на поруки нардепы и активисты.

Впрочем, показания пришедших на суд людей работники Киевского апелляционного снова вынесли за рамки, а также в открытую демонстрировали свое пренебрежение не только законностью, но и заодно показали свое отношение к прошедшим войну людям.

Так, призывая выступить представительницу "Европейской солидарности" в ВР Яну Зинкевич, которая после травмы позвоночника передвигается на коляске, судья с ухмылкой сказала: "можете не вставать".

В итоге же заседания меру пресечения для девушки не сменили - она по-прежнему обязана находиться под ночным домашним арестом до 4 апреля.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.