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Суд разрешил "Интеру" называть героев Украины "фашистскими преступниками"

17:40
Судьи простили "Интеру" унижение украинцев - фото 1
Судьи простили "Интеру" унижение украинцев

Представители наглухо ватного пропагандистского телеканала выиграли дело против Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, чем добились фактически легализации унижения украинских героев.

Речь идет о показе концерта на 9 Мая 2018-го, когда в эфире "Интера" показали, как ведущий ватного шабаша заявил о том, что в Украине называют улицы "именами фашистских преступников".

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После такого зашквара у офиса "Интера" прошли масштабные протесты, а в здание даже кинули коктейль "Молотова".

Впрочем, помимо недовольства со стороны активистов, телеканал решили покарать чиновники. Нацсовет выписал "интеровцам" 4 миллиона гривен штрафа за разжигание вражды и ненависти по национальному признаку.

Тем не менее, "Интер" поперся в суд, а тяжба длилась почти два года. И вот, когда антиукраинские каналы обрели свой расцвет, а рыги подняли головы после смены режима власти в стране, Окружной административный суд Киева вынес ошеломляющий вердикт: отменить штраф телеканала за оскорбления украинцев.

Служители Фемиды признали высказывания коллаборанта оценочными суждениями, но отказались утверждать, что в речах ведущего шабаша содержатся призывы к разжиганию вражды.

По словам судей, в словам артистов "нет пропаганды государства-агрессора, дискредитации людей, которые боролись против нацистской и советской оккупации и за независимость Украины".

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Телеканал Интер День Победы Россия терроризм Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания суд Новости Украина
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