Суд разрешил арест экс-депутата Жеваго

Жеваго снова объявят в розыск

Вечером в среду, 10 июня, Печерский районный суд столицы выбрал меру пресечения для бывшего парламентария, совладельца группы "Финансы и Кредит", а также горнорудной компании Ferrexpo Константина Жеваго. Инкриминируют ему хищения средств банка.

Как утверждают в Государственном бюро расследований, судьи согласились с доводами о том, что постановление об аресте является необходимым условияем для задержания и экстрадиции подозреваемого.

Жеваго не мог значиться в розыске с 25 мая, поскольку Киевский апелляционный суд отменял решение Печерского из-за "существенных нарушений Криминального процессуального кодекса Украины.

Так, в начале декабря прошлого года судья удовлетворила ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Жеваго. Прокуратура утверждала, что экс-нардеп нарушил часть третью статьи 27 и часть пятую статьи 191 УК Украины - "Организация растраты чужого имущества по предварительному сговору", а также часть третью статьи 209 - "Легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах".

До этого детективы ГБР заочно сообщали Жеваго о подозрении в хищениях средств банка на 2,5 миллиарда гривен.Вместе с ним по этому делу проходят семь сотрудников финансовой организации. Четверо из них значатся в международном розыске.

Напомним, 17 декабря 2015 НБУ по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Финансы и кредит". Теперь Нацбанк хочет отсудить у Жеваго украденный залог рефинансирования - 1,45 миллиарда. Сам же экс-нардеп, судя по всему, сбежал. Но в прошлом году он собирался пройти в Раду по мажоритарке, где продул "Слуге народа" Алексею Мовчану.