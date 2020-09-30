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Суд признал антикоррупционера Шабунина коррупционером

16:36
Суд признал антикоррупционера Шабунина коррупционером - фото 1
Суд признал антикоррупционера Шабунина коррупционером

В среду, 30 сентября, Печерский райсуд Киева признал коррупционером главу ЦПК Виталия Шабунина.

Антикоррупционер Шабунин пополнил списки совершивших коррупционные преступления

Об этом сообщает "Интерфакс Украина" со ссылкой на решение Фемиды.

"Установлено, что Виталий Шабунин, будучи членом Конкурсной комиссии по отбору на должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) несвоевременно, без уважительных причин, подал ежегодную декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2019 год и нарушил требования закона Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в решении.

Фемида признала Виталия Шабунина виновным и обязала его выплатить штраф в размере 850 грн.

Что говорит Виталий Шабунин?

Глава ЦПК Виталий Шабунин вкорне несогласен с решением суда.

несколько лет добровольно подаю свою декларацию, даже если закон этого от меня не требовал. Например, моя декларация была одной из первых в стране.
Напомню, что с представлением этой я опоздал на полдня. При том, что система показывает, что работал над ней 2:00 до дедлайна и еще несколько – после", - написал активист в Facebook.

Напомним, прокуроры хотят посадить антикоррупционера Шабунина под домашний арест.

 

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Виталий Шабунин Коррупция Е-декларирование суд Новости Украина
Интерфакс Украина
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