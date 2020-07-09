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Антикоррупционер Шабунин пополнил списки совершивших коррупционные преступления

13:20
Шабунина внесли в рейтинг коррупционеров - фото 1
Шабунина внесли в рейтинг коррупционеров

Основатель "Центра противодействия коррупции" "забыл" вовремя внести данные в электронную декларацию и составил компанию Артему Сытнику в реестре совершивших антикоррупционные правонарушения.

Представляющийся д'Артаньяном в антикоррупционной деятельности Виталий Шабунин предупредил своих фанатов о том, что его внесут в список лиц, которые совершили связанные с коррупцией преступления, еще несколько дней назад.

Сытник задеклалировал землю в Крыму, которую на самом деле продал русским

По его словам, причиной для этого стало то, что он "забыл" подать электронную декларацию.

"Во вторник пойду в полицию для составления админротокола о несвоевременном представлении электронной декларации. Протокол законный. Я действительно подал декларацию следующего от дедлайна дня", - написал аникорупционер еще 2 июля, попытавшись оправдаться тем, что не является госслужащим.

Впрочем, зашквар Шабунина, который требует от чиновников беспрекословного выполнения всех нюансов закона, оправдать невозможно. Будучи членом комиссии, которая избирала главу НАПК, он "забыл" об этом, и не внес е-декларацию в установленный срок. Кроме того, годами носящий маску святого борца с жадными и нечистыми на руку чиновниками, подал явно не самый лучший пример для госслужащих.

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