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Суд Праги заарештував російського терориста, якого затримали за запитом України

Вчера, 17:54
Терорист Алєксандр Франчетті - фото 1
Терорист Алєксандр Франчетті / Скриншот

Муніципальний суд чеської столиці виніс рішення про арешт затриманого на запит України російського терориста Алєксандра Франчетті.

Франчетті буде чекати результатів процедури екстрадиції до України у слідчому ізоляторі.

Про затримання в аеропорту Праги Франчетті за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України, стало відомо 12 вересня.

У 2014 році Франчетті активно брав участь в окупації Криму. За кілька днів до початку російської операції з анексії півострова він очолював угруповання "Північний вітер", яке відповідало за охорону ліній електропередачі, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп".

Сам Франчетті розповів, що це угруповання взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту РФ.

Українська сторона працює над тим, аби Франчетті передали для суду в Україні.

48-річний терорист перебуває у розшуці з 2019 року.

Ураїнська сторона звернулася до Міністерства юстиції Чехії ще у серпні 2020 року із запитом прокуратури АР Крим та міста Севастополя про видачу небезпечного терориста - громадянина Російської Федерації.

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Чехия терроризм Оккупация Крыма Экстрадиция Новини Украина
Європейська правда
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