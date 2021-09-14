Суд Праги заарештував російського терориста, якого затримали за запитом України
Муніципальний суд чеської столиці виніс рішення про арешт затриманого на запит України російського терориста Алєксандра Франчетті.
Франчетті буде чекати результатів процедури екстрадиції до України у слідчому ізоляторі.
Про затримання в аеропорту Праги Франчетті за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України, стало відомо 12 вересня.
У 2014 році Франчетті активно брав участь в окупації Криму. За кілька днів до початку російської операції з анексії півострова він очолював угруповання "Північний вітер", яке відповідало за охорону ліній електропередачі, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп".
Сам Франчетті розповів, що це угруповання взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту РФ.
Українська сторона працює над тим, аби Франчетті передали для суду в Україні.
48-річний терорист перебуває у розшуці з 2019 року.
Ураїнська сторона звернулася до Міністерства юстиції Чехії ще у серпні 2020 року із запитом прокуратури АР Крим та міста Севастополя про видачу небезпечного терориста - громадянина Російської Федерації.