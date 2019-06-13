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Суд поддержал "тортики" Порошенко

18:00
Монополии быть: суд поддержал "тортики" Порошенко - фото 1
Монополии быть: суд поддержал "тортики" Порошенко

Хозяйственный суд Киева постановил, что лишь торты "Рошен" могут перевязываться красной лентой. Последнюю признали товарным знаком десерта.

Липецкая фабрика Roshen снова подала в суд

Таким образом Фемида признала недействительным вывод "Укрпатента" об отказе в регистрации довольно спорной атрибутики за компанией Порошенко. Отметим, что идея зарегистрировать ленту в качестве товарного знака, появилась у "Рошен" еще в 2016 году. Однако компания постоянно получала отказ.

Но вот, наступил перелом в шоколадной войне: 3 июня 2019 г. правосудие приняло сторону скандальной фирмы.

Напомним, Илья Кива побещал подасть в суд на Порошенко из-за "незаконной национализации" фабрики им. Карла Маркса (ныне Roshen).

"Как глава Соцпартии, понимая отзывы однопартийцев и народа Украины, подаю иск в суд о незаконной приватизации кондитерской фабрики, в моем понимании украденной у украинского народа", - заявил одиозный политик.

В какой именно суд Кива подаст заявление – неизвестно. У нас есть подозрение, что таким щепетильным делом может заняться лишь Окружной админсуд Киева.

Судьи этого учреждения неоднократно принимали странные решения. Вот наиболее одиозные из них: восстановление Насирова на должности главы налоговой, отмена переименования УПЦ МП и осуждение национализации "ПриватБанка".

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Петр Порошенко суд Roshen Новости Украина
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