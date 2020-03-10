Суд по MH17: Адвокаты боевика не знают, кто им платит

Суд по MH17: Адвокаты боевика не знают, кто им платит

Нидерландские адвокаты, защищающие интересы Олега Пулкова, - обвиняемого в гибели MH17, - не знают, кто им платит.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам юристов, они понятия не имеют, откуда поступили средства в российский фонд, из которого финансируется защита подозреваемого. Однако по их мнению в этом нет ничего удивительного.

"Мы тоже - обычные люди, которые очень грустят из-за произошедшего. Но в качестве юристов нам часто приходится работать с делами, которые имеют очень серьезные последствия. Наша работа заключается в том, чтобы защищать лицо подозреваемого в совершении таких плохих поступков ", - заявила сторона защиты.

Напомним, 9 марта 2020 г. в пригороде Амстердама (Нидерланды) суд начал слушание по делу малазийского "Боинга", сбитого боевиками в июле 2014 г. Никто из обвиняемых на процесс не явился.

На данный момент сторона защиты представляет интересы лишь одного боевика – Олега Пулкова. О том, как они это делают, вы узнаете по ссылке.