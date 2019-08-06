Суд отпустил убийц 29-летнего парня в Кирилловке (ФОТО)

Убивших парня на пляже в Кирилловке отпустили

Мелитопольские судьи решили, что трое мужчин, которые хладнокровно применили нож, ранили нескольких человек, а парня 1990-го года рождения и вовсе убили, не представляют особой опасности для общества.

Утром во вторник, 6 августа, начальник криминальной полиции и по совместительству замглавы полиции Украины Вячеслав Аброськин написал об очередном неадекватном решении служителей Фемиды.

По его словам, двоим подозреваемым в убийстве одного из отдыхающих в Кирилловке почему-то избрали меру пресчения в виде домашнего ареста. При этом их даже не обязали носить средства слежения - электронные браслеты.

По словам генерала полиции, третьего обвиняемого отпустят уже сегодня:

"Работниками полиции Запорожской области трое причастных к хулиганским действиям и нанесение тяжких телесных повреждений с использованием оружия сразу были задержаны. Вчера утром один из раненых мужчин, 1990 года рождения от полученных ранений в больнице скончался. И вчера же Мелитопольской суд избрал меру пресечения для двух задержанных подозреваемых - круглосуточный домашний арест без средств контроля, третьего, пожалуй, суд отпустит сегодня".

Как известно, 3 августа на пляже заведения "Сальвадор Дали" в Кирилловке под Запорожьем между двумя группами отдыхающих возник конфликт, который перерос в драку. В итоге одни из участников побоища достали ножи с пистолетами и начали активно их применять.

В результате ЧП четверо жителей Запорожской области получили ранения. Медики доставили их в больницу в состоянии различной степени тяжести.

Злоумышленников же задержали весьма быстро. Им грозит от семи до 10 лет тюрьмы, но при этом прокурорам и полицейским нужно умудриться посадить убийц. Ведь благодаря решению служителей Фемиды преступники могут без проблем сбежать.

К слову, Уголовный кодекс в принципе не предусматривает выход подозреваемого под домашний арест в случае выдвижения ему обвинений в столь тяжком преступлении, но судья, судя по всему, об этом не знал.