Суд отпустил организатора убийства журналиста и участника Евромайдана Сергиенко

Организатора убийства Василия Сергиенко выпустили на свободу

Вечером в четверг, 22 августа, служители Фемиды Городищенского райсуда Черкасс приняли абсолютно зашкварное решение о непродлении ареста Вадиму Мельнику, которого обвиняют в организации жестокой расправы над руководителем корсунской самообороны Василием Сергиенко.

Из СИЗО злоумышленника выпустилят под домашний арест, как только закончится срок пребывания Мельника под стражей. Произойдет это 24 августа, словно в насмешку над памятью отдавшего жизнь боровшегося за будущее Украины журналиста.

Сам обвиняемый своей вины в организации убийства не признал, и даже пообещал не скрываться от ответственности, что поддается большому сомнению.

Вчера суд во время заседания рассматривал просьбу прокуроров продлить преступнику срок содержания под стражей, мотивировав ходатайство тем, что в противном случае обвиняемый может сбежать.

Адвокаты же требовали выпустить Мельника под залог, а суд в итоге выбрал компромиссное решение.

Исполнителя убийства - Владимира Воронкова - оставили в СИЗО. Под домашним арестом будут находиться похищавшие журналиста Роман Недибалюк и Виктор Горбенко, хотя для них прокуроры требовали отправку под стражу.

Как известно, Василий Сергиенко, вернувшись с Майдана, пытался провести "народную люстрацию" поддерживающих Януковича чиновников. 4 апреля из дома в Корсунь-Шевченковском журналиста похитили. На следующий день активиста нашли замученным до смерти в местном лесу.