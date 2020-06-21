Суд отпустил "на оздоровление" главного обвиняемого в убийстве Виталия "Сармата" Олешко

Главного обвиняемого в деле о заказном убийстве просто отпустили

Ко дню рождения Евгения Бродского, которого не безосновательно обвиняют в организации убийства ветерана российско-украинской войны Виталия Олешко, выпустили из-под домашнего ареста. Более того, под предлогом оздоровления судья фактически организовала сходку всех участников расправы.

Как заявили друзья погибшего в Бердянске военнослужащего, 19 июня Бродский закатил масштабный праздник на территории базы отдыха Sun resort.

С учетом того, что сам он должен находиться под домашним арестом, подобное можно было растолковать как нарушение постановления суда. Впрочем, как оказалось, служительница Фемиды Бердянского горрайонного суда Елена Вирченко помогла преступнику выйти на свободу и отпустила его до 22 июня "на оздоровление".

Как говорят побратимы Олешко, в Бердянск ко дню выхода Бродского на свободу съехались и другие фигуранты уголовного дела об убийстве.

- Я так понимаю, что Бердянский суд вообще сошел с ума. Сначала освободил из-под стражи четырех других обвиняемых, в том числе Михаила Сигиду, который отбывает домашний арест в Бердянске. В случайности мы не верим, заявил друг погибшего Антон Пшеничный.

Воевавшие с убитым предпринимателем бойцы голодают уже 13 дней и требуют, чтобы всех обвиняемых вернули в СИЗО.

Впрочем, вольготно себя чувствующие убийцы, судя по всему, устроили и праздник, и сходняк для того, чтобы договориться о показаниях. И помогли им в этом люди из системы.

Напомним, Виталия Олешко убили выстрелом в спину 31 июля в центре Бердянска Запорожской области. Убийца нашел активиста во дворе его отеля и трижды выстрелил. От ранений 43-летний мужина скончался на месте.

Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве Олешко и сообщила о подозрении в предварительном сговоре группы лиц с целью умышленного убийства.