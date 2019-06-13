Изучал дело под кальян: организатора убийства "Сармата" снова арестовали

Сигида поиздевался над судом и был отправлен в СИЗО

Подозреваемый в организации кровавого расстрела добровольца и активиста Виталия Олешко Михаил Сигида издевался над судьями, будучи уверенным в своей безнаказанности. Но что-то для него пошло не так.

После того, как Сигида не пришел на заседание суда 11 июня из-за болезни, его в тот же день заметили курящим кальян в одном из заведений.

На столь неслыханную наглость правоохранители, как ни странно, отреагировали весьма быстро. Злоумышленника задержали и отправили в Печерский суд, где вчера вечером ему повторно избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО.

Правда, сроки ареста назначили не стандартные - один месяц вместо традиционных двух.

Во время заседания прокуроры утверждали, что подозреваемый может сбежать, оказать влияние на суд или уничтожать вещдоки. При этом обвинитель в очередной раз подчеркнул, что Сигида нигде не прописан, поэтому и отпускать его под домашний арест было глупой ошибкой.

Адвокат же убийцы настаивал на том, что его подзащитный "плохо себя чувствует".

Напомним, Виталия Олешко убили выстрелом в спину 31 июля в центре Бердянска Запорожской области. Убийца нашел активиста во дворе его отеля и трижды выстрелил. От ранений 43-летний мужина скончался на месте.

Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве Олешко и сообщила о подозрении в предварительном сговоре группы лиц с целью умышленного убийства.