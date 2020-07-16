Совладельца сгоревшего отеля "Токио стар" задержали в аэропорту Одессы

Совладелец сгоревшего отеля пытался сбежать из Украины

Бывший директор печально известного отеля, в котором людям предлагали по дешевке поселиться в нечеловеческих условиях, что и привело к масштабному пожару с погибшими, пытался выехать за границу.

Как заявили в четверг, 16 июля, в полиции Одесской области, совладелец отеля был по совместительству и его директором.

Он числился в розыске по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к гибели девяти человек.

- Бывший директор "Токио Стар", в котором в прошлом году погибли люди, пытался пересечь государственную границу Украины через международный аэропорт "Одесса", - отметили копы. - Он является одним из фигурантов уголовного производства, начатого по факту этого трагического события.

Подозреваемый задержан и отправлен в СИЗО до избрания ему меры пресечения в суде.

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа 2019-го, на втором этаже отеля произошел пожар. В здании помимо почти 200 постояльцев находились всего-то двое охранниов, которые понятия не имели, что делать при возгорании, и не провели своевременную эвакуацию.

В результате ЧП погибли девять человек. Еще семеро решившихся переночевать в жутком заведении, оказались в больнице. На следующий день копы задержали владельца отеля Вадима Черного. Ему инкриминируют нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель людей.