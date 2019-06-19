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Суд отменил увольнение бездельника Аласании

21:00
Аласания останется главой правления НСТУ - фото 1
Аласания останется главой правления НСТУ

Глава правления "Общественного ТВ" Зураб Аласания добился признания своего увольнения незаконным в суде. Теперь лишить должности распильщика бюджета, сохраняющего невероятно раздутый штат малоквалифицированных журналистов, будет практически невозможно.

Во вторник, 19 июня, на своей странице в Facebook сам Аласания написал об удовлетворении иска судьями.

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В обращении к служителям Фемиды еще в феврале деятель утверждал, что набсовет НСТУ незаконно досрочно разорвал с ним рабочий контракт.

Параллельно с этим Аласания просил суд признать нелегальным голосование с помощью анонимных бюллетений против него, а также процесс избрания нового главы правления общественного Николая Чернотицкого.

И судьи к нему прислушались.

"Решение Наблюдательного Совета ПАО НСТУ о досрочном прекращении контракта с Аласанией З.Г. признать незаконным и отменить", - процитировал постановление суда функционер.

Увольняли же Аласанию за фактический провал всего проекта реформирования НСТУ: выделенные на телевидение и радио огромные средства бесцельно прожигались, а тысячи числящихся в штате людей продолжили получать нищенские зарплаты, ничего при этом не делая.

При этом Аласания выписывал себе и другим топам премии, так что на зарплаты проедались огромные суммы, которые тратить столь бесцельно предприятие не могло. Из-за этого, а также из-за отсутствия потенциала выделять требуемые членами правления НОТУ средства из бюджета никто не хотел.

Вот и получалось, что при зарплатах в 200-300 тысяч у общественного ТВ даже не было средств на оплату вещания. Аласания, разумеется, винил во всем "власть Порошенко". Более того, для того, чтобы придать своему увольнению политическую окраску, он в день лишения должности примкнул к команде Зеленского.

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Зураб Аласания Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания увольнение общественный совет Новости
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