Суд отменил розыск российского пропагандиста Игоря Гужвы

Гужву официально перестали разыскивать

Главред антиукраинского издания Страна.ua, которого не смогли взять за государственную измену, но приперли к стенке из-за неуплаты налогов, больше не числится в розыске.

Об этом свидетельствует ответ Генеральной прокуратуры на запрос издания "Українські новини".

Согласно документу, Шевченковский районный суд постановил, что место нахождения злоумышленника уже установлено, поэтому нужно вычеркнуть его из баз лиц разыскиваемых за нарушение закона.

К такому решению служители Фемиды пришли еще 13 мая этого года с формулировкой "в связи с установлением его места нахождения и получения им политического убежища в Республике Австрия".

Само же дело Гужвы, где он числится обвиняемым в неуплате налогов, находится на стадии дебатов.

Как известно, издание "Страна" является рупором российской пропаганды в Украине. Игорь Гужва, как утверждают спецслужбы, был связан с ФСБ и получал деньги за размещение манипулятивных статеек от Кирилла Вышинского, главного редактора "РИА Новости-Украина". Именно Вышинский был своеобразным кошельком российских пропагандистов в Украине.

Кстати, делу Гужвы недавно исполнилось два года, похоже, что агента влияния России в этот раз не посадят, однако это не отменит появление знаменитого хита "Гужва". Давайте, его послушаем еще раз, если никак больше не можем покарать этого негодяя: