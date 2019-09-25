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Суд отменил приостановку лицензии SkyUp

19:40
Юристы SkyUp добились справедливости - фото 1
Юристы SkyUp добились справедливости

В среду, 25 сентября, Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу представителей украинской лоукост-компании на дебильное решение Барышевского суда о приостановке лицензии на полеты.

И хотя рейсам SkyUp "отмена лицензии" никак не помешала, сегодня справедливость все же восторжествовала, а Игорь Коломойский монополии для МАУ пока так и не добился.

Коломойский использует примитивную схему для расправы над оппонентами (ВИДЕО)

В пресс-службе авиакомпании, которая чуть не пострадала из-за заведомо неправомерных решений служителей Фемиды из Барышевки, заявили, что фейковая жалобщица Оксана Пасенко в зал суда сегодня не явилась. Да и не могла прийти, ведь никогда не летала на самолетах, не писала никаких исков против SkyUp и, судя по всему, просто была использована структурами олигарха.

- Организация "Комитет по защите прав потерпевших от преступлений", который также подавал иск якобы вместе с Пасенко, в очередной раз заявил об отводе судьи. Судебная коллегия постановила, что такое заявление - очередное злоупотребление процессуальными правами и оставила требование без рассмотрения. После этого Киевский апелляционный суд объявил об отмене постановления Барышевского суда, - подчеркнули в компании.

Подтвердили эту информацию и в пресс-службе апелляционного суда.

Как известно, 12 июня Барышевский районный суд впервые решил распространить своё влияние на всю Украину. Тогда служители Фемиды почему-то постановили отменить все рейсы лоукостера из-за иска жительницы Барышевки Оксаны Пасенко о том, что SkyUp якобы причинил ей ущерб задержкой рейса.

Правда, как оказалось, "автор" иска никогда не летала за границу и уж тем более не пользовалась услугами авиакомпании, о которой идёт речь. Более того, отказ всех инстанций реагировать на решение судей о приостановке лицензии породил обращение к связанному с Коломойским нардепу "от этой же женщины".

Вслед за зашкваром со SkyUp Барышевский суд по той же схеме приступил к оказанию помощи олигарху и по делам о национализации "ПриватБанка": реагируя на абсолютно дебильный гражданский иск, судьи вынесли вердикт о запрете работы одной из главных противниц возврата Коломойскому банка - замглавы НБУ Екатерине Рожковой.

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