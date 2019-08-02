Коломойский использует примитивную схему для расправы над оппонентами (ВИДЕО)

Коломойский решает свои проблемы с помощью Барышевского суда / Схеми

Журналисты "Схем" провели расследование деяний Барышевского суда, который штампует постановление за постановлением в пользу вернувшегося в Украину олигарха по фиктивным искам.

Как оказалось, служители Фемиды регулярно помогали Игорю Коломойскому получить своё, а схема их действий постоянно была одной и той же, и крайне примитивной.

Речь идет о делах об отстранении первой замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой, предоставлении доступа к материалам уголовного дела по "Укрнафте", а также лишении лицензии компании-конкурента МАУ SkyUp.

Журналисты-расследователи проекта "Схемы" выявили, что алгоритм схемы в каждом из исков был примерно одинаковый: один житель Барышевки публикует текст, а второй - подает по нему жадобу в суд. Рассматривая иск, служители Фемиды клепают решение в отношении вообще не причастных к делу чиновников или компаний.

Именно по такой схеме отстранили Рожкову, когда Андрей Барташ возмутился статьей Антона Лукьяненко на одном из скандальных сайтов. Оба жителя Барышевки связаны между собой. Лукьяненко числится директором ООО "Нибиру Х", а Барташ ранее был одним из основателей компании. Сейчас же основателем фирмы указан Александр Колос. Тот самый, что в прошлом году запилил статью о махинациях ПАО "Укрнафты" и ООО "Котлас" в 2015-м году.

После публикации последняя компания подала в суд два иска о защите своей чести и репутации, а Барышевский суд предоставил истцу доступ к выводам экспертизы в уголовных производствах в отношении "Укрнафты". Второй иск привел к тому, что была назначена повторная экспертиза, которая и решила проблемы Коломойского.

Немного выбивается из общей схемы дело лоукостера SkyUp. Иск против компании подавала жительница Барышевки Оксана Пасенко, которая никогда не летала на самолетах и вообще не обращалась в суд, поскольку потеряла паспорт.