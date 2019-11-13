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Суд освободил организатора убийства Бабченко - СМИ

22:20
Суд освободил организатора убийства Бабченко - фото 1
Суд освободил организатора убийства Бабченко

В среду, 13 ноября, Киевский апелляционный суд освободил организатора Бориса Германа, осужденного за организацию "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

"Суд удовлетворил его (Бориса Германа – прим. ред. ) апелляционную жалобу. Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья", - заявили в учреждении.

Суд освободил организатора убийства Бабченко - СМИ - фото 191203

Борис Герман

Напомним, журналиста Аркадия Бабченко "убили" 29 мая 2018 г. Однако 30 мая на пресс-конференции СБУ стало известно, что он на самом деле жив.

Суд освободил организатора убийства Бабченко - СМИ - фото 191206

Василий Грицак (СБУ) и Юрий Луценко (ГПУ) представляют "воскресшего" Бабченко, май 2018 г.

В итоге подозреваемого в организации покушения Бориса Германа задержали в Киеве возле станции метро "Олимпийская". 31 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В марте 2019 г. Герман подал апелляцию с просьбой об освобождении из-за тяжелой болезни.

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Покушение на Бабченко СБУ прокуратура суд Новости Украина
Украинская правда
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