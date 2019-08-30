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Суд оправдал действующего мусора, который пытал активистов Майдана

17:00
Хандрыкина оправдали - фото 1
Хандрыкина оправдали

Андрей Хандрыкин, переаттестовавшийся из "беркутов" мент, на заседание суда по делу об избиении и пытках активистов Евромайдана не явился.

В пятницу, 30 августа, Днепровский районный суд Киева постановил оправдать аваковского "беркутенка" по всем статьям.

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Инкриминировали Хандрыкину часть вторую статьи 127 УК Украины - "Пытки по предварительному сговору группой лиц". Согласно материалам следствия, 20 января 2014-го возле стадиона имени Лобановского боец спецназа вместе со своими коллегами сбросил с колонны активистов Владислава Цилицкого и Михаила Нискогуза. Первого избили до потери сознания, а другого активиста раздели на морозе догола, пробив ножом бедро.

"Суд считает уместным вынести оправдательный приговор для обвиняемого. По результатам судебного рассмотрения не было доказано, что он совершил это преступление. Хандрыкин признан невиновным", - зачитала решение судья Оксана Бирса.

Прокуроры же будут пытаться оспаривать приговор, поскольку все доказательства того, что мусор непосредственно участвовал в тех событиях, они собрали.

Тем не менее, ни обвинительные акты, ни статус подсудимого не мешал карателю работать в полиции Харькова.

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