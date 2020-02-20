Суд обязал прокуроров показать документы, которые уничтожат дело Шеремета

Адвокаты Антоненко поставили прокуроров в сложное положение

В четверг, 20 февраля, Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть требования адвокатов обвиняемого в причастности к гибели российского журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, но в итоге заседание перенесли на две недели.

Хотя служители Фемиды должны были в очередной раз продемонстрировать наплевательское отношение к фактам и доказательствам непричастности Риффмастера к преступлению, а прокуроры - рассказывать об "опасностях его нахождения на свободе", юристы обвиняемого сумели обыграть систему.

Как рассказал адвокат Дмитрий Круговой, команда защиты потребовала у прокуроров экспертные выводы о том, какого роста были записанные на видео предполагаемые убийцы Шеремета. В материалах уголовного дела эти данные присутствуют, но прокуроры и следователи намеренно не обращали на них внимания, поскольку Антоненко оказался более чем на 10 сантиметров выше человека, которого засняли камеры.

"Судебная коллегия удовлетворила ходатайство стороны защиты, в котором мы просили истребовать у стороны обвинения экспертные выводы, которыми были установлены рост лиц изображенных на видео, которое было обнародовалось полицией и прокуратурой. Сейчас отложено судебное заседание и обязано прокуроров на следующее заседание представить эти выводы", - заявил адвокат.

Если прокуроры предоставят данные о том, что человек на записи ниже подозреваемого, вопрос его причастности к правонарушению должен отпасть сам собой. Правда, на этот и другие факты несоответствия позиции обвинения адвокаты указывали суду и ранее, но служители Фемиды продолжали упорно принимать политические решения о содержании музыканта под стражей.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.