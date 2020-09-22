Суд обязал НБУ вернуть 130 миллионов компании Януковича

Процесс политического и не только реванша регионалов и пророссийских террористов ускоряется буквально с каждым днем. Во вторник, 22 сентября, служители Фемиды отказались удовлетворить апелляцию НБУ против "Промышленной инновационной компании", которая фактически принадлежит клану Яныка.

Сегодняшнее постановление Северного хозяйственного апелляционного суда Киева оставило в силе прошлогоднее решение Верховного суда о возмещении НБУ 129,8 миллиона гривен "Промышленной инновационной компании".

Именно на эту компанию были записаны 71% акций "Радикал Банка, с которым был связан беглый экс-президент Янукович. Пять лет назад, во время глобальной чистки банковоской системы, НБУ внес это финансовое учреждение в список неплатежеспособных.

Впрочем, через год Высший административный суд отменил решение регулятора и обязал выплатить владельцам банка почти 130 миллионов. Вплоть до сегодняшнего дня из-за фактически круговой поруки судебной системы Нацбанк не смог доказать свою правоту ни в одной инстанции.

Более того, в ходе последних рассмотрений апелляций адвокаты НБУ ссылались на принятый нардепами "антиколомойский" закон, согласно которому ликвидированные банки не подлежат восстановлению и не должны возвращаться прежним владельцам.

Но служители Фемиды на эти нюансы решили наплевать. И почему-то решили, что связанная с Яныком и его кланом компания "понесла убытки из-за решения" НБУ.

К слову, подобное решение судей - не первый аналогичный зашквар. С момента прихода к власти президента Зеленского олигарх Игорь Коломойский отменил множество собственных долгов, а его соратники Суркисы и вовсе отсудили у ПриватБанка больше миллиарда.