Владимир Зеленский Карантин в Украине война на Донбассе Досье

Суд кинул за решетку "экс-главу МОЗ" Крыма: Все подробности

12:30
Суд кинул за решетку экс-главу МОЗ Крыма: Все подробности - фото 1
Суд кинул за решетку экс-главу МОЗ Крыма: Все подробности

В понедельник, 13 июля, Днепровский районный суд Киева вынес приговор "экс-главе" МОЗ оккупированного Крыма Петру Михальчевскому.

Сеть "АЛЛО" обозначила Крым "частью" России – ФОТО

Об этом сообщает "Крым Реалии" со ссылкой на решение Фемиды.

"Признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотрено частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса и назначить ему наказание за это преступление в виде 10 лет лишения свободы. Признать невиновным в предъявленном обвинении в совершении уголовного преступления, предусмотрено частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса и оправдать его в связи с недоказанностью совершения им уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса", - говорится в документе.

Для справки

Пособник оккупантов Петр Михальчевский занимал пост "главы Минздрава" аннексированного Крыма с 27 февраля по 10 июня 2014 г. Тем самым преступник совершил деяния, предусмотренные ст. 110 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность") и ст. 111 ("Государственная измена"). С 8 января 2018 года Петр Михальчевский находился под стражей в херсонском СИЗО и киевском следственном изоляторе.

Все это время экс-чиновник признавал свою работу на оккупантов, отрицая при этом ее изменнический характер. Данное утверждение он обосновывает тем, что его избирала на пост Верховная Рада АРК в соответствии с законодательством Украины.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Крым Оккупация Крыма суд Новости Украина
Крым Реалии
Другое на тему
Рада легализировала игорный бизнес: Что изменится? - фото 1
Рада легализировала игорный бизнес: Что изменится?
11:44
Гибель лайнера МАУ не была "человеческой ошибкой" – МИД - фото 1
Гибель лайнера "МАУ" не была "человеческой ошибкой" – МИД
10:50
COVID-19 в Украине: МОЗ озвучил неутешительные цифры - фото 1
COVID-19 в Украине: МОЗ озвучил неутешительные цифры
10:07
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30