Стремятся в красную зону: в Одессы тысячи людей движевали на День города (ВИДЕО)

Одесситы заботятся о распространении коронавируса

Настоящую вакханалию в период пандемии коронавируса устроили жители Одессы и многочисленные туристы во вторник, 2 сентября. Как и обычно в 2020-м, ни один человек из отдыхающих о коронавирусе вообще не подумал.

Забили на опасность также организаторы официального концерта на Потемкинской лестнице, а также звездные гости, исполняющие хиты для нетребовательной публики - Jerry Heil, Феликс Шиндлер и многие другие.

Оплачивали же праздник с карантинными нарушениями за бюджетные деньги. Мэрия потратила на гулянку 3,6 миллиона гривен. Именно за эти деньги Труханов и компания создали условия для распространения болезни среди не думающих граждан.

В итоге на Потемкинской лестнице собрались тысячи людей без масок. И хотя шансы заразиться на улице стремятся к нулю, в огромной толпе без средств защиты и дистанции болезнь может распространяться даже хуже, чем в помещении с небольшим количеством людей.

Примечательно, что после жесткого карантина и фактического отсутствия зараженных в Одессе и области, с началом туристического сезона регион резко ворвался в желтую зону. При этом по статистике Одессу вполне можно было бы объявить "красной", но чиновники из МОЗ этого не делают. Также, как и с Харьковом - чтобы не портить отношения с мэрией.

Само собой, за такие движухи копы просто обязаны оштрафовать всех организаторов сборища. Но аваковские подчиненные явно будут бездействовать, поскольку за нарушения карантина уже давно никого не наказывают.