Стоит ли покупать iPad Pro 2020?

Вышедший весной 2020 года iPad Pro уже успел полюбиться пользователям по всему миру. Чем привлекает внимание этот планшет и почему его стоит купить?

Рассказывают специалисты интернет-магазина "Стилус".

iPad Pro 2020: минималистичный дизайн

Традиционно, планшет Эпл выполнен из авиационного алюминия. Это легкий и прочный материал, который ко всему прочему выглядит довольно стильно. Гаджет может похвастаться минимальными рамками и огромным экраном, на котором комфортно не только смотреть фильмы, но и заниматься обработкой фото и видео. Модельный ряд представлен двумя цветами корпуса:

Space Gray;

Silver.

К сожалению, на этот раз такой яркой розовой расцветки, которая была в iPad 10.2" Wi-Fi 32GB Gold (MW762) 2019 компания не выпустила. Зато покупателям доступны традиционные цвета Эпл.

Retina-экран с технологией ProMotion

Купить Айпад 2020 можно в двух размерах: 11’’ и 12,9’’. Компактная версия подойдет для учебы и работы, а 12,9-дюймовая для домашнего пользования и работы с контентом. Дисплей отличается 120-герцовой частотой обновления (технология ProMotion), она обеспечивает плавное отображение видеороликов и динамичный гейминг. Благодаря высокому разрешению и уровню яркости 600 нит картинка выглядит четко и детализировано, даже когда на дисплей попадают прямые солнечные лучи.



iPad Pro 2020: производительность

Гаджет базируется на процессоре A12Z Bionic, это топовый чипсет для мобильных устройств. Он без проблем справляется с работой в многозадачном режиме, тянет ресурсоемкие программы и при этом тратит минимум энергии. Заслуга в отличной энергоэффективности и оптимизированной ОС. Для плавной работы установлено 4 Гб или 6 Гб памяти. Стоимость устройства зависит от памяти:

128 Гб,

256 Гб,

512 Гб,

1 Тб.

Установить карту памяти в планшет нельзя, поэтому лучше выбирать с запасом.

10 часов автономности

Емкость аккумулятора составляет 9 720 мАч. Такой емкости достаточно для 10 часов просмотра видеоконтента с включенным Wi-Fi. С iPad Pro вы не только успеете выполнить все задачи, но еще и сможете отдохнуть за просмотром любимого сериала.

iPad Pro 2020: камера и LiDAR-сканер

Фотовозможности iPad Pro 2020 ушли намного дальше по сравнению с iPad 10.2" Wi-Fi 128GB Space Gray (MW772) 2019. Новинка получила два фотомодуля:

12 Мп, f/1.8 — основной объектив;

10 Мп, f/2.4 — широкоугольный датчик.

Вспомогательный объектив позволяет создавать красивые панорамы, запечатлеть архитектуру в полном размере и пейзажи. Впервые в iPad Pro появился LiDAR-сканер, он отвечает за измерение глубины объектов. С его появлением улучшился портретный режим, а также открылись новые возможности для разработчиков игр дополненной реальности.

Запись видео поддерживается в формате FullHD. Есть режимы “Таймлапс”, Live Photo и slow-mo.

Разрешение фронтальной камеры 7 Мп, f/1.8. Она умеет снимать видеоролики на скорости 60 кадров в секунду и делать неплохие селфи. Также фронталка выполняет функцию распознавания лица.

Купить iPad Pro в понравившемся цвете можно на сайте stylus.ua с доставкой в ваш город.