Стильные наушники Realme Buds Air как альтернатива Airpods

Функциональная, стильная, миниатюрная гарнитура Realme Buds Air — высокотехнологичное и бюджетное беспроводное решение для всех поклонников мобильных девайсов. Это достойная альтернатива AirPods, хотя фанаты оригинальной техники Apple с таким утверждением не согласятся.

Беспроводные вкладыши с сенсорным управлением готовы справиться с амбициозной задачей и стать конкурентом проверенной и популярной гарнитуры. Наушники динамического типа с подключением по технологии Bluetooth 5.0 — Air Buds от компании Realme. Удобная модель не отличается оригинальным форм-фактором — производитель не стал придумывать новый дизайн, но предоставил покупателям другие преимущества аксессуара.

Визуальные особенности беспроводной гарнитуры

Фирменные наушники выпускаются в трех цветах — черном, белоснежном и желтом. Потребители могут выбрать яркий оттенок или классическое, строгое исполнение корпуса и футляра гарнитуры. Вкладыши изготовлены из качественного глянцевого пластика. Эргономичный корпус гарнитуры привлекает внимание обтекаемой формой. Это настоящая классика для приверженцев миниатюрных наушников. Наружная часть гарнитуры включает панели для сенсорного управления, встроенный микрофон. Для зарядки используются специальные магнитные коннекторы.

Кейс для наушников — квадратный, миниатюрный, очень напоминающий о всемирно известной гарнитуре. Разъем USB Type‑C расположен в нижней части, а передняя панель занята светодиодным индикатором. Для сопряжения с девайсом предназначена отдельная кнопка.

Управление и звук

Наушники имеют полуоткрытую акустическую конструкцию и динамические излучатели. Производитель модели Air Buds хорошо продумал технологию звучания — никакого вакуумного эффекта напряжения при длительном прослушивании музыки. Наушниками легко и удобно управлять. Можно использовать следующие комбинации:

зажатие вкладыша на пару секунд — удержание исходящего и отклонение входящего вызова;

нажатие на оба наушника — запуск или отмена игрового режима;

двойное нажатие любого из наушников — прием вызова, старт, пауза.

Если три раза нажать на гарнитуру, вы сможете включить следующий трек. Сбалансированная подача музыкальных композиций избавляет от необходимости крутить эквалайзер. Впечатляет передача вокала, клавишных инструментов. Внушительных басов меломаны не услышат, но и не разочаруются в гарнитуре. Производитель заявляет, что время автономной работы миниатюрного аксессуара достигает трех часов без подзарядки. А кейс обеспечивает еще четырнадцать часов.