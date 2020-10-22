Стильные и долговечные тканевые ролеты на окна: какой вариант стоит выбрать

Комфорт дома зависит от множества составляющих. Одна из них – это оптимальный уровень освещения. С одной стороны, в помещении хорошо все видно, а, с другой – глаза не перегружены.

Добиться комфорта помогут правильно подобранные ролеты, которые представлены в каталоге поставщика. Экологически безопасный материал и современные производственные технологии – это залог получения качественной продукции.

Огромный ассортимент товара представлен в каталоге

Классический и даже современный интерьер можно преобразить, воспользовавшись качественными материалами. Открывают перечень тканевые ролеты закрытого типа, которые подойдут обладателям пластиковых окон с установленными стеклопакетами. Подвижный вал защищен специальным декоративным коробом. С обоих боков расположена направляющая, по которой двигается материал. Перечень других модификаций выглядит следующим образом:

Тканевые по системе "день-ночь" – материал отличается привлекательным внешним видом и долговечностью. Пользователь регулирует уровень, исходя из требуемой степени освещенности помещения. Изделие может быть произведено в закрытом и открытом типе. Джутовые – в качестве основы для полотна применяют джутовую ткань. Ее характеризует экологическая безопасность и долговечность. Еще один "плюс" – материал не провоцирует аллергическую реакцию.

Завершают перечень бамбуковые ролеты, которые изготовлены из экологически безопасного материала. В отличие от других модификаций, этот можно скрутить по направлению снизу вверх. Установку, как правило, проводят на стену и чуть выше окна. Альтернативный вариант – это монтаж ролета из бамбука на каждую оконную створку. Место установки подбирают с учетом важной особенности. В свернутом виде бамбуковый ролет занимает много места.

Быстрое оформление заказа

Выбрать и приобрести качественные жалюзи из натуральных материалов можно на сайте поставщика, который заручился доверием клиентов. Первый шаг – это оформление заявки на сайте или по телефону. Как только менеджер компании согласует с потенциальным клиентом детали, к заказчику отправится замерщик. Его задача – это фиксация всех параметров и выбор жалюзи среди представленных в каталоге моделей. Дальнейший порядок действий:

составление и согласование сметы;

подписание договора;

внесение оговоренного размера предоплаты;

изготовление жалюзи;

профессиональная установка;

уборка помещения.

Последний этап – это приемка работы клиентом. Если его все устраивает, то заказчик вносит оставшуюся сумму. Компания использует в работе экологически безопасные и долговечные материалы, поэтому изготовленная конструкция будет долго служить верой и правдой.