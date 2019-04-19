Стало известно, скольких персонажей убили в "Игре престолов" с первого по седьмой сезоны

Самый смертоносный сезон "Игры престолов" еще впереди

Культовый сериал "Игра престолов" навсегда войдет в историю кинематографа как минимум благодаря своей кровавости и непредсказуемости. В течение семи сезонов зрители не могли даже приблизительно предугадать, кто из персонажей доживет до конца серии. А количество смертей в сериале постоянно росло.

Всего же за семь сезонов сценаристы отправили на тот свет 2339 персонажей. И эта цифра может вырасти в несколько раз по итогу последних серий, когда силы Семи королевств сойдутся в схватке с армией мертвых.

Что же касается посезонного подсчета смертей, то в самом начале работы команда HBO была не столь кровожадной.

1 сезон - 59 смертей

Гибель персонажей в "Игре престолов" стала привычным моментом с самой первой серии, когда Нед Старк казнил дезертировавших со Стены. Впрочем, сам лорд Севера не пережил 10 серий. С казни Неда Старка и началось понимание того, какую кровавую вакханалию подготовили сценаристы вместе с Джорджем Мартином.

2 сезон - 130 смертей

Второй сезон сериала был ярким и запоминающимся благодаря битве за Черную воду, в которой пали десятки солдат. Правда, главные герои в большинстве своем пережили все серии. Сценаристы убили меньше всего первостепенных персонажей.

3 сезон - 87 смертей

Хотя количество погибших персонажей в ходе третьего сезона и не было очень уж велико, авторы сериала в одной лишь серии умудрились крякнуть сразу четырех главных героев на Красной Свадьбе. Из-за этого, к слову, и переродилась в настоящего кровожадного берсерка Арья Старк.

4 сезон - 181 смерть

Когда казалось, что съемочной группе уже нечем удивлять зрителей, ушел в небытие Джоффри Баратеон. Вслед за ним убили Оберина и Тайвина Ланнистера.

5 сезон - 246 смертей

Пятый заход HBO на "Игру престолов" показал, насколько вошли во вкус сценаристы. Большинство персонажей погибли в ходе основных битв, а между ними никто не умирал. Впрочем, в ходе двух восстаний и резни в Хардхоуме упущенное восстановили. Технически умер даже Джон Сноу.

6 сезон - 540 смертей

Шестой сезон "Игры престолов" ознаменовался настоящим мором среди героев картины. Только в ходе битвы бастардов убили 168 человек. Всего же за 10 эпизодов умерло больше людей, чем с первого по четвертый сезоны вместе взятых. Запомнились серии почти тотальным уничтожением домов Тирелла, Баратеона и Болтона, а также убийством 198 человек за минуту в Великой септе.

7 сезон - 1096 смертей

Судя по всему, сценаристы сериала поняли, что если они будут продолжать в том же духе, главных героев может не остаться на следующий заход. Поэтому, не смотря на все возрастающее количество смертей, только 13 персонажей не были безымянными. Ключевой, разумеется, была гибель дракона Визериона.

Какова будет статистика смертей в 8 сезоне? Остается лишь догадываться. Причем, судя по запланированным битвам между армией Короля Ночи и живыми людьми, а также тенденцией, создатели умертвят огромное количество персонажей, включая, разумеется, главных.