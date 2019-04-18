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HBO показал кадры из второй серии финального сезона "Игры престолов"

18 апреля, 19:40
В сети показали кадры из следующей серии "Игры престолов" - фото 1
В сети показали кадры из следующей серии "Игры престолов"

За несколько дней до показа второго эпизода последнего восьмого сезона культового сериала "Игра престолов" на телеканале HBO решили еще больше подогреть интерес миллионов телезрителей.

Что же приготовили для нас в съемочной группе? Судя по всему, в ходе 58-минутной серии главные герои будут решать, как обороняться от армии белых ходаков.

8 сезон Игры престолов установил вечный рекорд

По крайней мере, к такому выводу можно прийти, анализируя опубликованные НBO кадры из второй серии "Игры престолов".

Джон, Сэм, Арья, Дейенерис, Джорах, Варис, Тирион и Брэн устроили военный совет в Винтерфелле, а к ним присоединились Джейме Ланнистер и другие второстепенные персонажи.

HBO показал кадры из второй серии финального сезона 'Игры престолов' - фото 179711

Как известно, первая серия 8 сезона "Игры престолов" вышла на экраны в ночь на 15 апреля. Вторую можно будет посмотреть 22 числа.

HBO показал кадры из второй серии финального сезона 'Игры престолов' - фото 179709

Этот сезон, как утверждают создатели сериала, будет финальным, поэтому шансов, что культовый многосерийный фильм превратится в унылых "Ходячих мертвецов" нет абсолютно никаких.

HBO показал кадры из второй серии финального сезона 'Игры престолов' - фото 179710

А сумеют ли жители Семи королевств победить Короля ночи - главный вопрос, которым задаются миллионы фанатов саги.

HBO показал кадры из второй серии финального сезона 'Игры престолов' - фото 179708

Впрочем, даже если армия мертвых победит, что, конечно же, вряд ли, нас ожидают масштабные сражения и закрученный сюжет подковерных интриг.

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