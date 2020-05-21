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Стало известно, почему обвалился мост под Днепром (видео падения фуры)

19:00
Фуру с грузом будут доставать с помощью плавучего крана - фото 1
Фуру с грузом будут доставать с помощью плавучего крана

В четверг, 21 мая, в Службе автомобильных дорог Днепропетровской области объявили причину разрушения конструкций моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища.

Как оказалось, водитель грузовика MAN должен быть не пострадавшим, а виновником ЧП, поскольку вес фуры значительно превышал допустимые нормы веса.

Зеленский пообещал хорошие дороги: В Никополе тут же обрушился мост – ФОТО

Так, перед въездом на мост стоит предупредительный знак о том, что конструкция может не выдержать более 10 тонн веса. При этом только лишь вес пустого груовика составляет почти 16 тысяч кило. А, согласно накладной, металлические трубы, которые перевозил горе-водила, весили 20 тонн. Так что не удивательно, что при таком перегрузе мост обвалился, а грузовик оказался частично в воде.

"Для извлечения фуры из воды будет задействован плавучий кран "Никопольского речного порта". Перед этим дно в устье реки будет углублено с помощью земснаряда, - отметили в Службе автомобильных дорог региона.

Кроме того, сегодня в сеть попало видео падения моста в Днепропетровской области.

Напомним, вчера едва ли не минута в минуту, когда Владимир Зеленский хвастался журналистам намерениями отстроить все мосты в стране, в Днепропетровской области обрушился мост.

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