Стали известны все участники финала нацотбора на Евровидение-2020

Коллектив TVORCHI порвал второй финал нацотбора на Евровидение

Вечером в субботу, 15 февраля, в Киеве прошел второй полуфинал отбора артистов для поездки в Роттердам на песенный конкурс Евровидение-2020. Победитель украинского этапа состязания станет известен 22 числа.

Во втором туре нацотбора приняли участие восемь телезрителей, но в финал, как и неделю назад, пробились только три коллектива.

По результатам голосования телезрителей и жюри, шанс представлять Украину сохранили ранее выступавший под именем Владимир Ткаченко участник "Голоса країни" David Axelrod, боровшийся за поездку на Евровидение в прошлом году KHAYAT и дуэт из Тернополя TVORCHI.

Больше всего не понравился зрителям номер Аксельрода, хотя судьи вокал певца оценили.

Выступление же Андрея Хайята "зашло" более менее в одинаковой мере и зрителям, и судьям.

Триумфаторами второго полуфинала нацотбора стали исполнители из Тернополя TVORCHI, песня которых смотрелась максимально концептуально, а выступление - стильно.

Уже через неделю эти исполнители сразятся с KRUTb, Jerry Heil и Go-A за "путевку" в Нидерланды.