США ввели санкції проти блогера Портнова

Портнова відмінили / Ліга

Уряд США 9 грудня застосував санкції проти колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова та його благодійного фонду.

Портнова внесли до переліку осіб за так званим "Законом Магнітського". До цього переліку за підписом Державного секретаря США заносять високопосадовців, причетних до масштабної корупції.

Санкції передбачають заборону на в’їзд до США, а саме відмову в наданні візи, та блокування всіх фінансових активів особи в банках США. Аналогічні методи були застосовані до інших клоунів - Деркача, Дубінського та прокурора Куліка.

Про громадянську страту колишнього впливового посіпаки Януковича, а нині звичайного блогера інформує повідомлення Офісу з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США

В обґрунтуванні санкцій пояснюється, що Портнов налагодив широкі зв’язки з судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво.

"Широко відомий як судовий посередник, Портнов заслужено звинувачувався у використанні свого впливу на купівлю доступу та прийняття рішень в українських судах, а також у підриві зусиль з реформування. Станом на 2019 рік Портнов вчинив кроки з контролю за українською судовою системою, впливом на відповідне законодавство, прагнув призначити лояльних чиновників на вищі судові посади та підтримати судові рішення", - йдеться у повідомленні.

Санкції анонсував наближений до посольства США в Україні активіст Віталій Шабунін. Дуже схоже на те, що остракізм було здійснено з його підказки. Наступним Шабунін обіцяє Олега Татарова - нинішнього співробітника Офіса Президента.