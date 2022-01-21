США вважатимуть вторгненням в Україну перетин кордону хоч одним російським військовим

Окупантів попередили / МО РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію про серйозні наслідки у разі вторгнення в Україну. Він зазначив, що США вважатимуть вторгненням в Україну перетин кордону хоч одного російського військового.

Про це Блінкен заявив в інтерв’ю ZDF.

"Коли російський солдат перетинає кордон України, ми маємо справу зі справді серйозною проблемою. Тому що це дуже чіткий напад на Україну. Чи то один солдат, чи тисяча… Це реальний ризик, і це високий ризик. Не тільки в Україні, а й недавно до Білорусі були відправлені солдати. Тому це реальний ризик", – відповів держсекретар.

Що стосується "Північного потоку-2", то позиція США давно відома: "Ми проти експлуатації газопроводу", – зазначив Блінкен. Він чув від канцлера Німеччини Олафа Шольца, що "все готово" на випадок нової російської агресії.

Від переговорів з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Женеві Блінкен особливих проривів не очікує, проте американській стороні важливо почути, що вирішила РФ за підсумками консультацій зі США і НАТО минулого тижня.

Держсекретар США наголосив, що США з Альянсом багато років намагалися налагодити прозорі відносини з Москвою, але "ці спроби були неодноразово відхилені Росією".

"Насправді в останні роки проблема була не в НАТО", – зауважив Блінкен.

Напередодні американський глава Джо Байден заявив, що "будь-яке переміщення російських сил на територію України буде вважатися вторгненням". За його словами, відповіді на такі дії детально обговорювалися з союзниками США і "були дуже чітко викладені президенту Путіну".