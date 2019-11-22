Россия вышла из Женевской конвенции по защите мирных людей во время войны

Путин готовится к убийствам мирных граждан

В пятницу, 22 ноября, стало известно, что кремлевские террористы решили избавить себя от юридических тягот в будущем. Повсеместно начинающие войны убийцы вышли из Женевской конвенции, которая обязала их защищать гражданское население во время вооруженных конфликтов.

Главарь государства-агрессора Владимир Путин подписал закон о выходе РФ из соглашения 12 ноября.

Это значит, что русские не признают статью дополнительного протокола к этой конвенции о признании юрисдикции специальной комиссии ООН, а также не будут выполнять роль судебного органа, разбирающего нарушения.

По факту, отныне оккупанты еще больше усилили свою безнаказанность, поскольку Организация Объединенных Наций может официально судить убийц мирных жителей и детей во время войны только если они подписали конвенцию. Без этого ведение дел юридически не прописано, что создаст невероятную коллизию при попытке привлечь Путина к ответственности в случае дальнейшего совершения им военных преступлений.

Как известно, только лишь за последние десятилетия российские ублюдки целенаправленно уничтожали мирное население в Чечне, Грузии, Сирии и на Донбассе. Многочисленные обстрелы, бомбардировки и использование химического оружия террористами против не участвующих в конфликтах женщин и детей попадают нарушение Женевской конвенции, которую русские пообещали соблюдать.

Именно нарушение пунктов этого соглашения и инкриминируют кремлевским террористам в международных исках. Теперь же тяжбы Украины против России будут продолжаться, поскольку на момент совершения большинства преступлений русские еще не вышли из конвенции.

Но в дальнейшем добиваться вынесения обвинительных вердиктов против развязывающих войны убийц станет еще более затруднительно.