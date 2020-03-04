Нидерланды готовились к военной операции на Донбассе после крушения MH17

Нидерландские десантники могли прибыть на Донбасс в 2014-м

Сразу же после гибели 398 человек, которые находились на борту "Боинга" Малайзийских авиалиний, сухопутные войска Нидерландов были приведены в состояние боеготовности для взятия под контроль места крушения.

Об этом во вторник, 3 марта, заявил командующий войсками Мартин Вайнен.

По его словам, вся загвоздка заключалась в том, что русские не обеспечивали доступ к месту падения лайнере.

- У нас было место катастрофы, но работать там было невозможно. Как можно обеспечить возвращение останков погибших? Разрабатывались разные типы операций от аккуратной до очень жесткой, - подчеркнул Вайнен. - Рассматривался вариант отправки тысячи бойцов аэромобильной бригады для взятия под контроль места крушения и обеспечения работы спасателей и судебно-медицинских экспертов.

Отказались же в Амстердаме от военной операции в самый последний момент, когда бойцы уже экстренно возвращались домой с учений в Португалии.

Как известно, суд над военными преступниками, причастными а гибели 298 ни в чем не повинных людей, начнётся 9 марта 2020-го в Гааге, а для подготовки обвинения материалы проведённого украинской стороной расследования были переданы Нидерландам.

Привлечь путинских преступников к ответственности в рамках международного трибунала оказалось невозможно из-за блокировки этого решения Россией.

Путин и его свора прикрывают себя же, поскольку сбитие гражданского рейса зенитно-ракетным комплексом "Бук" планировали именно в Москве. Только вместо самолёта, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур в качестве цели должен был оказаться самолёт "Аэрофлота". Впрочем, зенитчики из 53-й зенитной ракетной бригады ошиблись и убили летевших на другом самолете людей. На борту самолета находились 298 человек. Все они погибли.