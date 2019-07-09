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Сработавшая под Коломойского судья из Барышевки подала в отставку

08:40
Судья Барышевского райсуда решила уйти в отставку после скандала со SkyUp - фото 1
Судья Барышевского райсуда решила уйти в отставку после скандала со SkyUp

Елена Литвиненко, которой пришлось выносить заведомо неправомерное решение о приостановке лицензии лоукостера SkyUp, решила закончить свою "блестящую" карьеру судьи.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Высшего совета правосудия.

Журналисты нашли следы Коломойского в деле о запрете SkyUp

Заявление об отставке зашкваренная служительница Фемиды подписала сразу после реакции ГБР на выход в эфир программы "Схемы", в которой журналисты-расследователи нашли женщину, от имени которой для обогащения Коломойского с его МАУ подали иск против SkyUp.

Как известно, 12 июня Барышевский районный суд впервые решил распространить своё влияние на всю Украину. Тогда служители Фемиды почему-то постановили отменить все рейсы лоукостера из-за иска жительницы Барышевки Оксаны Пасенко о том, что SkyUp якобы причинил ей ущерб задержкой рейса.

Правда, как оказалось, "автор" иска никогда не летала за границу и уж тем более не пользовалась услугами авиакомпании, о которой идёт речь. Более того, отказ всех инстанций реагировать на решение судей о приостановке лицензии породил обращение к связанному с Коломойским нардепу "от этой же женщины".

Вслед за зашкваром со SkyUp Барышевский суд по той же схеме приступил к оказанию помощи олигарху и по делам о национализации "ПриватБанка": реагируя на абсолютно дебильный гражданский иск, судьи вынесли вердикт о запрете работы одной из главных противниц возврата Коломойскому банка - замглавы НБУ Екатерине Рожковой.

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НБУ ПриватБанк суд SkyUp Игорь Коломойский Новости
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