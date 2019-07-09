Сработавшая под Коломойского судья из Барышевки подала в отставку

Судья Барышевского райсуда решила уйти в отставку после скандала со SkyUp

Елена Литвиненко, которой пришлось выносить заведомо неправомерное решение о приостановке лицензии лоукостера SkyUp, решила закончить свою "блестящую" карьеру судьи.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Высшего совета правосудия.

Заявление об отставке зашкваренная служительница Фемиды подписала сразу после реакции ГБР на выход в эфир программы "Схемы", в которой журналисты-расследователи нашли женщину, от имени которой для обогащения Коломойского с его МАУ подали иск против SkyUp.

Как известно, 12 июня Барышевский районный суд впервые решил распространить своё влияние на всю Украину. Тогда служители Фемиды почему-то постановили отменить все рейсы лоукостера из-за иска жительницы Барышевки Оксаны Пасенко о том, что SkyUp якобы причинил ей ущерб задержкой рейса.

Правда, как оказалось, "автор" иска никогда не летала за границу и уж тем более не пользовалась услугами авиакомпании, о которой идёт речь. Более того, отказ всех инстанций реагировать на решение судей о приостановке лицензии породил обращение к связанному с Коломойским нардепу "от этой же женщины".

Вслед за зашкваром со SkyUp Барышевский суд по той же схеме приступил к оказанию помощи олигарху и по делам о национализации "ПриватБанка": реагируя на абсолютно дебильный гражданский иск, судьи вынесли вердикт о запрете работы одной из главных противниц возврата Коломойскому банка - замглавы НБУ Екатерине Рожковой.