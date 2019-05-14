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Спецназовцы с боем отвоевали захваченный рейдерами консервный завод (ФОТО + ВИДЕО)

14 мая, 11:20
Из 300 захватчиков копы задержали только 50 - фото 1
Из 300 захватчиков копы задержали только 50

Вечером в понедельник, 13 мая, на территории консервного завода в Виннице ворвалось несколько сотен вооруженных титушек, которые взяли работу предприятия под свой контроль. Когда внутрь попытались попасть активисты и местные депутаты, захватчики применяли силу, из-за чего переговоры были провалены.

Разруливать ситуацию пришлось бойцами КОРДа, которые и провели успешный штурм предприятия.

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По данным копов, среди нескольких сотен молодчиков задержали только 50 человек. Остальных, судя по всему, отпустили с миром, хотя за захват предприятия им стоило бы инкриминировать как минимум хулиганство.

Спецназовцы с боем отвоевали захваченный рейдерами консервный завод (ФОТО + ВИДЕО) - фото 180904

Впрочем, спецназовцы и без того проучили многих агрессоров, готовых пойти на противозаконные меры ради пары сотен гривен. Ближе к полуночи на территорию завода проникли две группы спецназа, после чего поначалу нежелающие вести переговоры захватчики тут же согласились пообщаться с правоохранителями. Лидеры незваных гостей призвали полицейских "не бить детей", имея в виду молодых титушек. Но без драки не обошлось. КОРДовцы пошли на штурм с разных направлений, после чего со стрельбой и применением силы паканули несколько десятков нарушителей.

Вывозили их на автозаках.

Кто именно стоит за рейдерским захватом предприятия, неизвестно.

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рейдерский захват штурм КОРД полиция Новости
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