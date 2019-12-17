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Спецназ положил мордой в пол стрелявшего по копам преступника (ВИДЕО)

23:00
Стрелявшего в патрульных нашли в Полтавской области - фото 1
Стрелявшего в патрульных нашли в Полтавской области

Ранним утром во вторник, 17 декабря, усиленная группа полицейского спецназа упаковала злоумышленника, который в прошлую среду старался развалить патрульных из ружья в Яготине Киевской области. С места преступления мужчина скрылся, а найти его не могли несколько дней.

Когда же следователи вышли на след подозреваемого, задерживать его решили ранним утром, чтобы заковать в наручники вооруженного преступника с минимальным риском.

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Для упаковки обвиняемого в трех уголовных правонарушениях привлекли бойцов "КОРДа", которые зашли во двор дома, где он укрывался, и взяли штурмом помещение.

Когда спецназовцы ворвались внутрь, обвиняемый еще спал. На него надели наручники, после чего уложили лицом вниз и провели обыск. Впрочем, в месте "лежки" злоумышленника в Полтавской области ничего не обнаружили, поскольку он укрывался в доме у своей подруги.

А вот в жилище родителей фигуранта производства нашли неслабый арсенал: гранатомет, взрывные устройства и стрелковое оружие.

"Мужчина проходит по трем уголовным делам - "Незаконное обращение с оружием", "Хулиганство с применением огнестрельного оружия" и "Покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов", - отметили в полиции, показав оперативное видео задержания подозреваемого.

Напомним, 11 декабря в Яготине из-за неправильной парковки разгорелся конфликт между двумя мужчинами. Разруливать кипиш прибыли патрульные, по которым участник ссоры и открыл огонь. Постреляв по служебной машине копов, нарушитель спокойствия махнул к себе во двор, где начал стрелять уже не из короткоствола, а из нарезного ружья. Скрылся от опешивших правоохранителей он на своей машине.

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