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Члены комиссии Покровска спалились на подтасовке и выгнали наблюдателей

08:00
Аваков отправил спецназ к ОИК №50 - фото 1
Аваков отправил спецназ к ОИК №50

Дикий трэш начал происходить на территории ОИК №50 вечером во вторник, 23 июля. Члены работающей в прифронтовом Покровске комиссии решили запретить присутствовать при их заседании кандидатам в депутаты, активистам, наблюдателям и журналистам, ссылаясь на "давление" с их стороны.

По данным гражданской сети "Опора", работники ОИК дошли до того, что заявили об угрозе своим здоровью и жизни в случае, если за обговорением подсчёта голосов будут следить наблюдатели.

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К вечеру у помещения, где работает комиссия, столпилось немало народу, а министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал все порешать и отправил в Покровск бойцов спецназа на вертолете.

Начались волнения после того, как наблюдатели обнаружили признаки нарушений и подтасовки результатов выборов. Поэтому члены ОИК по-быстрому решили распетлять с активистами и наблюдателями для продолжения своей подрывной деятельности.

Члены комиссии Покровска спалились на подтасовке и выгнали наблюдателей - фото 184787

Борются за мандат здесь действующий мэр Покровска Руслан Требушкин от партии "Оппозиционный блок" и самовыдвиженец, действующий мэр Доброполья Андрей Аксенов.

По данным Центральной избирательной комиссии, по этому округу обработано 99,11% электронных протоколов. Требушкин опережает Аксенова с 30,52% голосов избирателей против 29,72%.

"Лишить журналистов, кандидатов в депутаты и наблюдателей права присутствия на заседании можно лишь в случае, когда они противоправно препятствуют проведению заседания избирательной комиссии. Такое решение, в соответствии с частью 5 статьи 34 Закона "О выборах народных депутатов Украины" должно быть мотивированным и приниматься не менее чем двумя третями голосов от состава комиссии присутствующих на заседании. Кроме того, такое решение может быть принято только в отношении конкретных лиц, которые препятствовали работе комиссии, а не вообще ограничивать право присутствия на заседании всех субъектов, которые наделены этим правом. Принимая во внимание то, что в мотивировочной части постановления отсутствует информация каким образом происходило препятствование и кто его совершал, а также то, что санкция предусмотрена в решении избирательной комиссии не является индивидуально направленной есть обоснованные сомнения в правомерности данного постановления", - заявила координатор наблюдения "Опоры" за выборами в Донецкой области Анастасия Прокопенко.

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Выборы в Раду 2019 спецназ Арсен Аваков выборы Новости
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